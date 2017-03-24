Англия

Нападающий Эвертона Ромелу Лукаку подтвердил, что не собирается подписывать новое соглашение с Ирисками.

Один из лучших игроков нынешнего розыгрыша английской Премьер-лиги хочет покинуть Эвертон и продолжить карьеру в клубе более высокого уровня.

По словам Лукаку, для себя он уже принял окончательное решение – нового контракта с Ирисками не будет.

"С новым контрактом уже все решено, я не хочу об этом говорить", — сказал Ромелу.

"Нет ничего плохого в том, что у меня есть амбиции. Необходимо принять это".

"Я прошел немалый путь, но передо мной все еще длинная дорога. Мне необходимо развиваться и становиться лучше. Я хочу помочь Эвертону так сильно, насколько смогу. То же самое касается и национальной команды."

"Я желаю выигрывать титулы и трофеи. Не думаю, что людям стоит воспринимать это как высокомерие. Это просто стоит принять", — считает бельгиец.

В нынешнем сезоне на счету Лукаку 21 гол и 6 результативных передач в 28-ми матчах АПЛ.