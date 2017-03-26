Англия

Игрок Арсенала Алекс Ивоби выразил свою поддержку главному тренеру Арсену Венгеру.

Вингер Арсенала Алекс Ивоби выразил слова поддержки главному тренеру Арсену Венгеру и призвал фанатов с уважением относится к опытному специалисту.

"Фанаты Арсенала должны проявлять больше уважения к Венгеру, я считаю", — сказал Ивоби.

"Он в клубе уже 20 лет и многого достиг. Определенно, они недовольны результатами. Мы также хотим победить в чемпионате, как и другие команды и я гарантирую, что мы приложим все усилия", — обещает игрок.

"Что бы не случилось, мы игроки, которые нацелены на результат. Мы не так сильно обращаем внимание на баннеры или на крики фанатов. Мы сфокусированы на своей работе на поле", — признался Ивоби.

"Мы тяжело работаем, чтобы улучшить свою игру. Каждый из нас бьется за тренера — я вам говорю это как факт".

"Я не знаю, что происходит, но лично я хотел бы, чтобы он остался. Он всегда на нашей стороне, в любой ситуации. За то, что он сделал для меня, я бы хотел его поблагодарить. За то, что он привел меня в клуб мирового уровня", — благодарен футболист.

В текущем сезоне Ивоби сыграл 35 матчей, забил 4 гола и отдал 7 голевых передач.