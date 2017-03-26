Англия

Защитник Лестер Сити Кристиан Фухс прокомментировал отставку бывшего главного тренера Лис Клаудио Раньери.

Защитник Лестера Кристиан Фухс сообщил, что футболисты Лис не имеют отношения к отставке Клаудио Раньери.

"Разговоров между руководством клуба и футболистами о увольнении Раньери не было. Но я был уверен, что люди все равно думают, что мы виноваты. После того, как Раньери был уволен, я отключил телефон на три дня",— цитирует Фухса Sportsmole.

"Серия побед? Я думаю, мы были мотивированы и сильно хотели доказать всем, почему являемся действующими чемпионами АПЛ".

Напомним, ранее сообщалось, что именно футболисты Лестера были инициаторами увольнения Раньери.