Англия

Полузащитник Интера Марцело Брозович попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед.

Согласно Calciomercato и The Sun, узнав, что Интер будет требовать за Перишича 60 миллионов евро Манчестер Юнайтед сосредоточил свое внимание на другом футболисте Нерадзурри — Марцело Брозовиче.

Источник сообщает, что Красные дьяволы готовы предложить Интеру 50 миллионов евро за хорватского полузащитника.

Текущий контракт Марцело с Нерадзурри рассчитан до июня 2021 года.

В этом сезоне 24-летний хорват сыграл за Интер 22 матча во всех соревнованиях, в которых забил пять голов и отдал четыре ассиста.