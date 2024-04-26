Іспанія

Рубіалес остаточно покинув цю посаду.

Королівська федерація футболу Іспанії отримала нового очільника. Їм став Педро Роча, який виконував аналогічні обов'язки після відсторонення Луїса Рубіалеса. Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Повідомляється, що Роча отримав більшість голосів членів асамблеї.

Зазначимо, що за інформацією іспанського видання AS, Педро Роча є підозрюваним у справі про корупцію під час укладення контракту про проведення Суперкубка Іспанії в Саудівській Аравії.

Раніше повідомлялося, що Спортивний суд Іспанії може відсторонити від обійманої посади президента Ла Ліги Хав'єра Тебаса.