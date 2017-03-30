Голкипер Ливерпуля Симон Миньоле заявил, что доволен быть первым номером в составе Красных.
Симон Миньоле, Getty Images
30 марта 2017, 20:21
Вратарь мерсисайдцев Симон Миньоле сказал, что рад играть в основном составе, и пытается помочь своей команде.
"Сидеть на скамейке всегда неприятно. Ни один профессиональный футболист не хочет этого. Я рад, что сейчас играю в основном составе, и пытаюсь помочь своей команде. Мы хотим добиться главной цели — попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон. Это все, о чем я думаю", — цитирует Миньоле Goal.
Отметим, что в первой половине АПЛ тренерский штаб Ливерпуля отдавал предпочтение голкиперу Лорису Кариусу, но спустя некоторое время Миньоле вернул себе место в рамке ворот.