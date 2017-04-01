Англия

Защитник Кристал Пэлас Мамаду Сахо рассказал, что футболистам команды было бы недостаточно одного набранного пункта в игре против Челси.

Кристал Пэлас сенсационно обыграл Челси (2:1) в 30-м туре АПЛ. Челси вышел вперед на 5-й минуте благодаря голу Фабрегаса. На это Кристал Пэлас ответил точными выстрелами Заха и Бентеке. К 11-й минуте Орлы уже лидировали и больше счет в матче не менялся.

"Мы провели хороший поединок. Было очень тяжело, но мы играли с душой. Фанаты действительно подгоняли Пэлас вперед, заряжали своей энергией. Мы играли 12 против 11", — уверен Сахо.

"Было важно приехать и победить Челси. Мы говорили в перерыве матча о том, как нужны эти три очка. Кристал Пэлас не устроила бы ничья с Челси".

"Команда играла очень целеустремленно. Я счастлив за всех ребят. У нас действительно хороший подбор футболистов и сейчас мы начинаем верить. Если ты будешь сражаться каждый раз, будто последний, то сможешь все изменить".

После победы над Челси Кристал Пэлас опережает идущий 18-м Халл Сити на 4 пункта.