Англия

Наставник Селтика Брендан Роджерс считает, что его команда была бы весьма конкурентоспособной, выступай она в чемпионате Англии.

Сегодня Селтик обыграл на выезде Хартс со счетом 5:0, обеспечив себе шестой кряду титул чемпиона Шотландии.

Кельты оформили победу за 8 туров до конца чемпионата, не оставив шансов своим конкурентам. При этом Роджерс полагает, что и в английской Премьер-лиге его команда была бы столь хороша.

"Могли бы мы играть в Премьер-лиге? Да, могли бы", — сказал Брендан.

"Это Селтик – один из великих, каноничных клубов мира. Без сомнения, с этими игроками мы могли бы бороться в АПЛ. Затем представьте, какая бы у нас была поддержка болельщиков – сейчас у нас 60 тысяч человек собирается на стадионе каждую неделю. Селтик был бы одним из четырех-шести лучших клубов Премьер-лиги. Все это подняло бы клуб на совершенно другой уровень", — считает Роджерс.

В данный момент в шестерке лучших клубов АПЛ находятся Челси, Тоттенхэм, Ливерпуль, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед и Арсенал.