Англия

Челси постарается убить намеки на интригу в чемпионской гонке, а Ман Сити — одержать первую за 4 тура победу в АПЛ.

Челси – Манчестер Сити

Среда, 22:00, Лондон, Стэмфорд Бридж. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1.

Ориентировочные составы:

Челси: Куртуа – Аспиликуэта, Луис, Кэхилл – Педро, Фабрегас, Канте, Алонсо – Виллиан, Азар – Коста.

Манчестер Сити: Кабальеро – Фернандиньо, Стоунз, Отаменди, Клиши – Туре, Силва, Де Брайне – Стерлинг, Сане – Агуэро.

Не сыграют: … — Гюндоган, Жезус.

Под вопросом: Мозес – Санья.

Бомбардиры: Коста (17) — Агуэро (14).

Судья: Майк Дин.

Интрига в чемпионской гонке давно казалась мертвой. Но после неожиданного поражения Челси от Кристал Пэлас в прошлом туре (1:2) оказалось, что то был всего лишь летаргический сон. В случае, если сегодня Манчестер Сити удастся увезти 3 очка со Стэмфорд Бридж, а Тоттенхэм обыграет Суонси, расстояние между командами сократится до 4 очков. И это за 7 туров до финиша-то!

Антонио Конте крайне важно настроить своих подопечных правильным образом – чтобы игроки Челси выходили на поле не со страхом потерять преимущество, а с решимостью придушить надежду на возобновление борьбы.

Манчестер Сити три последних поединка в Премьер-лиге свел вничью – подопечные Гвардиолы не сумели обыграть не только Ливерпуль и Арсенал, но и Сток Сити. Даже победа в игре против Челси вряд ли вернет Горожан в борьбу за чемпионство. Но титул – это высокие материи, а сейчас перед Голубой Луной стоит куда более прозаичная задача: финиш в зоне Лиги чемпионов.

Перед началом сезона (да и в его начале, когда Манчестер Сити всех обыгрывал) Хосепа Гвардиолу воспринимали как пророка, пришедшего менять английский футбола. Антонио Конте же таких восторгов не вызывал, а после поражения от Арсенала в первом круге итальянцу и вовсе достался ушат критики. Но дальше все перевернулось с ног на голову: именно Конте – миссионер, распространивший по Англии схему с 3 центральными защитниками, а вот Гвардиола пока разочаровывает. Наверняка испанец захочет подставить подножку в борьбе за чемпионство воспетому сопернику и это будет дополнительной мотивацией для игроков Сити.

Тренеры говорят:

Антонио Конте, Челси: "Когда играешь против Ман Сити, очень важно хорошо действовать без мяча. Нужно также уделять огромное внимание своим атакам, ведь в Сити собраны игроки, которые хорошо умеют контратаковать".

Хосеп Гвардиола, Манчестер Сити: "Против Челси нас ожидает большая игра, причем на выезде. Важно из таких поединков извлекать уроки на будущее".

Интересные факты:

- Ман Сити впервые с декабря 1983 может одержать две победы кряду над Челси на Стэмфорд Бридж в рамках Премьер-лиги.

- После 8 побед подряд в матчах АПЛ с Горожанами, Челси выиграл только 5 из последних 15 матчей с ними (Н3 П7).

- В прошлом сезоне Серхио Агуэро отметился хет-триком в этом матче и Сити победил 3:0. Кроме него только Нванкво Кану в 1999 и Робин ван Перси в 2011 году сумели забить 3 мяча на Стэмфорд Бридж в АПЛ.

- Ман Сити проиграл лишь 1 из последних 6 матчей АПЛ в Лондоне (В3 Н2).

- Хосеп Гвардиола еще никогда не проигрывал одному сопернику дважды по ходу сезона в чемпионате.

- В последних 5 матчах АПЛ между этими соперниками было показано 4 красных карточки, 3 из которых – игрокам Сити.

прогноз 1:1

Евгений Музыка, Football.ua