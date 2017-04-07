Англия

Худшие опасения поклонников Ливерпуля подтвердились: Садио Мане в этом сезоне за Красных уже не сыграет.

Тренер Ливерпуля Юрген Клопп сообщил, что нападающему Красных Садио Мане предстоит операция на колене, и шансы на то, что он выйдет на поле в нынешнем сезоне равны нулю.

24-летний нападающий сборной Сенегала получил травму в мерсисайдском дерби против Эвертона, выигранном Ливерпулем со счетом 3:1, и не смог завершить матч.

В нынешнем сезоне Мане провел за Ливерпуль 29 матчей, в которых забил 13 мячей, причем если он не выходил на поле, результаты Красных оставляли желать лучшего:



Не удивительно, что Юрген Клопп так опечален: