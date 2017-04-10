Англия

Тренер Канониров Арсен Венгер надеется продлить контракт с полузащитником Алексом Окслейдом-Чемберленом.

Алекс присоединился к Арсеналу в 2011-ом году, перейдя из Саутгемптона, но сейчас у игрока заканчивается действующий контракт. Соглашение Окслейда-Чемберлена с клубом истечет в 2018-ом, и в данный момент все разговоры о его продлении поставлены на паузу до конца сезона.

По мнению наставника лондонцев Арсена Венгера продолжение сотрудничества с полузащитником является обязательным для Арсенала.

"Лично я считаю, что Чемберлейн жизненно необходим Арсеналу", — сказал Венгер.

"Мы приобрели его, когда он был еще очень молод. Мы сделали его таким, каким он является сегодня. Он обладает великолепным характером".

"Мне нравится менталитет Алекса и его футбольный ум. Потеря такого игрока нанесет нам огромный ущерб", — подытожил француз.

В нынешнем сезоне на счету Окслейда-Чемберлена 2 гола и 5 результативных передач в 24-х играх АПЛ.