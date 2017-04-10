Англия

В матче Чемпионшипа между Блэкберном и Барнсли состоялось красивое взятие ворот.

Матч 41-го тура Чемпионшипа между Блэкберном и Барнсли увенчался красивым голом гостей. Полузащитник Барнсли Марли Уоткинс сильно ударил в сторону ворот соперника после чего мяч три раза отскочил от перекладины и пересек линию ворот.

Игра окончилась победой Барнсли со счетом 2:0. Эти три очка гарантировали клубу сохранение места в Чемпионшипе за пять туров до конца. Положение Блэкберна куда хуже — команда отстает на 4 очка от спасительной зоны.