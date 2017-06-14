Англия

Челси и Ливерпуль не могут договориться по компенсации, полагающейся за успешное выступление Доминика Соланке на молодежном чемпионате мира.

Челси потребует более 11 миллионов евро в виде компенсации от Ливерпуля за своего экс-игрока Доминика Соланке. Причина требования: большой вклад нападающего в победу сборной Англии на Чемпионате мира U-20.

Соланке уже согласился перейти в Ливерпуль, но правила позволяют Челси рассчитывать на дополнительные выплаты за успехи своих воспитанников в возрасте до 24 лет.

Пока у клубов серьезные разногласия на этот счет, поскольку Ливерпуль готов выплатить 3,5 миллиона евро, что существенно меньше требований Челси.

Соланке был признан лучшим игроком молодежного чемпионата мира и помог сборной Англии одержать победу на турнире.