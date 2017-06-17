Экс-вратарь Манчестер Сити Уилли Кабальеро выбирает между Челси и Ньюкаслом.
Кабальеро имеет несколько вариантов, Getty Images
17 июня 2017, 17:29
Уилли Кабальеро был близок к переходу в Челси, однако в дело вмешался Ньюкасл, который также хочет заполучить аргентинского голкипера.
Если Синие рассчитывали на Кабальеро в качестве запасного вратаря, подменяющего Тибо Куртуа, то в Ньюкасле вратарю готовы предложить место в основе.
"Мы имеем несколько предложений из Англии, он хочет тут остаться", — сказал агент Кабальеро Адриан Фахиа.
"В Ньюкасле холодно, но красиво, а в Брайтоне хорошие пляжи и легче добираться в Лондон", — рассказал агент о предпочтительных вариантах.
"От Боки не было предложения. Чтобы что-то ответить, мы должны получить предложение, тогда подумаем о переезде в Буэнос Айрес", — добавил агент.
Решение о своей дальнейшей карьере Кабальеро примет после выхода из отпуска.