Англия

Экс-вратарь Манчестер Сити Уилли Кабальеро выбирает между Челси и Ньюкаслом.

Уилли Кабальеро был близок к переходу в Челси, однако в дело вмешался Ньюкасл, который также хочет заполучить аргентинского голкипера.

Если Синие рассчитывали на Кабальеро в качестве запасного вратаря, подменяющего Тибо Куртуа, то в Ньюкасле вратарю готовы предложить место в основе.

"Мы имеем несколько предложений из Англии, он хочет тут остаться", — сказал агент Кабальеро Адриан Фахиа.

"В Ньюкасле холодно, но красиво, а в Брайтоне хорошие пляжи и легче добираться в Лондон", — рассказал агент о предпочтительных вариантах.

"От Боки не было предложения. Чтобы что-то ответить, мы должны получить предложение, тогда подумаем о переезде в Буэнос Айрес", — добавил агент.

Решение о своей дальнейшей карьере Кабальеро примет после выхода из отпуска.