Англия

Вопреки информации в прессе, валлиец Райан Гиггз не станет следующим тренером Саутгемптона.

Святые на прошлой неделе уволили Клода Пюэля, проработавшего в клубе всего один сезон. В СМИ появилась информация, что заменить француза может Райан Гиггз, который желает начать самостоятельную тренерскую карьеру.

Однако Райана ждет уже второе существенное разочарование – как и Суонси, Саутгемптон не собирается приглашать экс-хавбека МЮ, — сообщает Daily Mail.

По информации издания, Святые считают, что у Райана недостаточно опыта для этой работы. 43-летний Гиггз в роли главного тренера провел лишь 4 матча в Манчестер Юнайтед, из которых 2 выиграл, 1 проиграл и 1 свел вничью.