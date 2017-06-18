Звезда Сливочных готов продолжить свою карьеру в стане Красных Дьяволов.
Криштиану Роналду, Getty Images
18 июня 2017, 18:05
Лидер Галактикос Криштиану Роналду выразил желание перейти в Манчестер Юнайтед, за который выступал с 2003 по 2009 года. Об этом сообщает сайт журналиста Джанлука Ди Марцио.
По информации источника, 32-летний португалец попросил своего агента, чтобы тот сделал все возможное для этого трансфера.
Ранее сообщалось, что Роналду хочет покинуть мадридский клуб в связи с обвинениями испанской прокуратуры о неуплате налогов.
Стоит отметить, что ряд клубов готовы выложить за Роналду 150 миллионов евро.