Англия

Звезда Сливочных готов продолжить свою карьеру в стане Красных Дьяволов.

Лидер Галактикос Криштиану Роналду выразил желание перейти в Манчестер Юнайтед, за который выступал с 2003 по 2009 года. Об этом сообщает сайт журналиста Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, 32-летний португалец попросил своего агента, чтобы тот сделал все возможное для этого трансфера.

Ранее сообщалось, что Роналду хочет покинуть мадридский клуб в связи с обвинениями испанской прокуратуры о неуплате налогов.

Стоит отметить, что ряд клубов готовы выложить за Роналду 150 миллионов евро.