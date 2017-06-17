Испания

Представители Криштиану Роналду сообщили руководству мадридского Реала, что португалец хочет покинуть клуб ради нового вызова.

Криштиану Роналду собирается покинуть мадридский Реал ради "нового вызова" в карьере, а не из-за обвинений в неуплате налогов, сообщает Telegraph.

За последние четыре года Роналду помог Королевскому клубу трижды выиграть Лигу чемпионов и один раз Ла Лигу и близкие к игроку источники сообщают, что португалец хочет сменить клуб по футбольным причинам, ведь Криштиану считает, что в Мадриде и Испании он сделал все возможное.

В контракте Роналду с Реалом прописана непосильная для любого клуба сумма отступных в размере одного миллиарда евро. Тем не менее, в его подписании заинтересованы несколько клубов, которые готовы предложить Реалу 150 миллионов евро.

В число этих клубов входит ПСЖ и Манчестер Юнайтед, а вариант с переездом в Китай исключен, поскольку в случае ухода из Реала Роналду хочет остаться в Европе.

Трансферный бюджет ПСЖ составляет 220 миллионов евро и этим летом они намерены приобрести до шести новых игроков. Но ради приобретения Роналду парижане готовы добыть дополнительные средства путем продажи некоторых из своих игроков.

Возвращение в Манчестер Юнайтед тоже остается вариантом. Красные Дьяволы восхищаются 32-летним Роналду и вовсе не обеспокоены его возрастом, поскольку португалец заботится о своем физическом состоянии и за свою карьеру не получал серьезных травм. В его бывшем клубе считают, что Роналду может провести на самом высоком уровне еще четыре года.