Представители Криштиану Роналду сообщили руководству мадридского Реала, что португалец хочет покинуть клуб ради нового вызова.
Криштиану Роналду, Getty Images
17 июня 2017, 19:25
Криштиану Роналду собирается покинуть мадридский Реал ради "нового вызова" в карьере, а не из-за обвинений в неуплате налогов, сообщает Telegraph.
За последние четыре года Роналду помог Королевскому клубу трижды выиграть Лигу чемпионов и один раз Ла Лигу и близкие к игроку источники сообщают, что португалец хочет сменить клуб по футбольным причинам, ведь Криштиану считает, что в Мадриде и Испании он сделал все возможное.
В контракте Роналду с Реалом прописана непосильная для любого клуба сумма отступных в размере одного миллиарда евро. Тем не менее, в его подписании заинтересованы несколько клубов, которые готовы предложить Реалу 150 миллионов евро.
В число этих клубов входит ПСЖ и Манчестер Юнайтед, а вариант с переездом в Китай исключен, поскольку в случае ухода из Реала Роналду хочет остаться в Европе.
Трансферный бюджет ПСЖ составляет 220 миллионов евро и этим летом они намерены приобрести до шести новых игроков. Но ради приобретения Роналду парижане готовы добыть дополнительные средства путем продажи некоторых из своих игроков.
Возвращение в Манчестер Юнайтед тоже остается вариантом. Красные Дьяволы восхищаются 32-летним Роналду и вовсе не обеспокоены его возрастом, поскольку португалец заботится о своем физическом состоянии и за свою карьеру не получал серьезных травм. В его бывшем клубе считают, что Роналду может провести на самом высоком уровне еще четыре года.