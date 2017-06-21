Англия

Агент Полузащитника Эвертона Жерара Деулофеу дал комментарии относительно будущего своего клиента.

Деулофеу провел замечательные полгода в аренде в Милане, обратив на себя внимание ряда европейских топ-клубов, в том числе и родной для себя Барселоны.

В данный момент о будущем игрока ничего нельзя сказать с уверенностью. Однако кое-что известно точно – его следующим клубом будет не Милан.

"Деулофеу чувствует себя очень хорошо, вне всяких сомнений. Он счастлив и сосредоточен на молодежном чемпионате Европы", — сказал агент игрока Гинес Карвахаль в интервью Tuttomercatoweb.

"О его будущем я ничего не могу сказать, это решать не мне. Эвертон и Барселона два клуба, которые определят его дальнейшую карьеру".

"Каковы мои предчувствия? Честно, я не знаю. Сейчас необходимо просто ждать".

"Милан? Я бы сказал, что туда он не вернется. Это очень сложный вариант", -подытожил агент.

В завершившемся сезоне Деулофеу отметился 4-мя голами и 3-мя результативными передачами в 17-ти матчах Серии А.