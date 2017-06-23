Англия

Нападающий Сток Сити Питер Крауч еще не пресытился футболом и готов продолжать играть.

Экс-форвард сборной Англии, Ливерпуля, Тоттенхэма, Астон Виллы и Портсмута, ныне выступающий за Сток Сити, не собирается завершать карьеру.

«Многие футболисты, достигая определенного возраста, думают только о завершении карьеры, — признался 36-летний нападающий в интервью BBC Radio Stoke. – У меня все наоборот: годы идут, а я все еще голоден! Я чувствую, что вполне готов приносить пользу команде и получать удовольствие от игры».

В сезоне-2016/2017 Крауч провел в составе Сток Сити 29 матчей во всех турнирах и забил 10 мячей. Всего же за карьеру на счету ветерана 669 поединков и 197 голов на клубном уровне, а также 42 матча и 22 гола за сборную Англии.