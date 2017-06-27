Англия

Полузащитник Челси Неманья Матич скоро может завершить переход в Манчестер Юнайтед.

По информации Goal, Челси и МЮ согласовали трансфер Матича. Стоимость серба составит около 40 млн фунтов. В среду Неманья должен пройти обследование в Юнайтед, — утверждает издание.

В стане Красных Дьяволов серб воссоединится с Жозе Моуриньо, с которым ранее работал в Челси.

Матич рассматривается в качестве замены Майклу Каррику, которому в июле исполнится 36 лет.

Неманья может стать вторым летним подписанием Юнайтед после другого экс-игрока Бенфики – защитника Виктора Линделефа.

При этом Goal утверждает, что приход Матича не повлияет на трансфер Фабиньо, в нынешнем сезоне преимущественно действовавшего в центре полузащиты Монако. Бразилец якобы желает выступать на любимой позиции правого защитника, где ему придется конкурировать с Антонио Валенсией.