Нападающий Суонси Фернандо Льоренте, скорее всего, перейдет в Челси.
ФЕРНАНДО ЛЬОРЕНТЕ, GETTY IMAGES
30 августа 2017, 18:30
Челси и Суонси согласовали трансфер Фернандо Льоренте, сообщает журналист The Telegraph Мэтт Лоу.
По его информации единственная (и существенная) загвоздка, которая затягивает переход 32-летнего испанца на "Стэмфорд Бридж" – поиск замены форварду.
Скорее всего, Вильфбред Бони из Манчестер Сити переберется в Суонси, но пока трансфер официально не будет оформлен, Льоренте никуда не уйдет.