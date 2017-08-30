Челси и Суонси согласовали трансфер Фернандо Льоренте, сообщает журналист The Telegraph Мэтт Лоу
По его информации единственная (и существенная) загвоздка, которая затягивает переход 32-летнего испанца на "Стэмфорд Бридж" – поиск замены форварду. 
Скорее всего, Вильфбред Бони из Манчестер Сити переберется в Суонси, но пока трансфер официально не будет оформлен, Льоренте никуда не уйдет. 
Отметим, что Челси предложил 25 миллионов фунтов за Баркли, но Эвертон отклонил данное предложение.