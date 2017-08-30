Англия

Нападающий Суонси Фернандо Льоренте, скорее всего, перейдет в Челси.

Челси и Суонси согласовали трансфер Фернандо Льоренте, сообщает журналист The Telegraph Мэтт Лоу.

По его информации единственная (и существенная) загвоздка, которая затягивает переход 32-летнего испанца на "Стэмфорд Бридж" – поиск замены форварду.

Скорее всего, Вильфбред Бони из Манчестер Сити переберется в Суонси, но пока трансфер официально не будет оформлен, Льоренте никуда не уйдет.