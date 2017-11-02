Англия

Защитник Деян Ловрен разделит с вингером Мохамедом Салахом звание лучшего игрока клуба в октябре.

Деян Ловрен и Мохамед Салах набрали по 33% голосов в открытом опросе на сайте Ливерпуля, где пользователям предлагалось выбрать лучшего игрока клуба в октябре.

В адрес хорватского защитника в этом месяце раздавалось немало критики. Особенно после матча с Тоттенхэмом, где он за 31 минуту допустил 2 результативные ошибки. После этого Деян пропустил матч с Тоттенхэмом из-за травмы.

Таким образом болельщики клуба решили поддержать Ловрена, который пожаловался, что ему в сообщениях в Инстаграме написали угрозы лишить жизней его семью.

Салах в октябре отметился 3 голами в 5 матчах. За этот период Ливерпуль сыграл вничью с Ньюкаслом и МЮ, обыграл Марибор и Хаддерсфилд и проиграл Тоттенхэму.

Стоит отметить, что Салах с большой долей вероятности станет лучшим игроком четвертого тура Лиги чемпионов. Сейчас автор гола в ворота Марибора значительно оторвался от преследователей, среди которых Стефан Эль-Шаарави (2 гола Челси), Деле Алли (дубль Реалу) и Марлос (дубль в ворота Фейеноорда).

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