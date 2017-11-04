Англия

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал предстоящий матч чемпионата Англии против Арсенала.

Арсеналу под руководством Венгера принадлежит невероятное достижение, которого он добился в сезоне 2003/04 — сезон без поражений.

Гвардиола рассказал, что главной целью его команды не является повторение этого достижения.

"Я хочу сказать Венгеру, что этот рекорд принадлежит ему, мы не собираемся его бить. Арсен может быть спокоен и уверен в том, что этого не случится.

Этот рекорд принадлежит той его потрясающей команде, пройти весь чемпионат без единого поражения – это нечто фантастическое. Мы не хотим побить его рекорд – хотим просто сыграть хорошо в воскресенье и обыграть его", – рассказал Гвардиола.

Поединок Манчестер Сити — Арсенал пройдет в рамках 11-го тура АПЛ. Начало встречи на 16:15 по киевскому времени.

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