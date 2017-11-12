Англия

Нападающий Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку будет рад восстановлению его товарища по команде Златана Ибрагимовича.

Манчестер Юнайтед сейчас вынужден играть с безальтернативным Лукаку в роли центрфорварда. Впрочем, ситуация должна измениться в январе, когда вернется на поле Златан Ибрагимович.

"Это меня сильно мотивирует. Златан – еще один хороший игрок, который добавится в нашу команду. Соперникам будет тяжело с таким коллективом", — заявил Лукаку.

"Возвращение Ибрагимовича поможет в погоне за Ман Сити".

Манчестер Юнайтед идет на втором месте в Премьер-лиге, уступая Ман Сити 8 пунктов.

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