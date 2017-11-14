Англия

Нападающий Ливерпуля Доминик Соланке дебютировал за национальную сборную Англии в товарищеском матче против Бразилии.

Доминик Соланке в борьбе против бразильцев, Getty Images

Доминик Соланке в борьбе против бразильцев, Getty Images

Доминик Соланке, который недавно помог сборной Англии U-21 обыграть Украину, дебютировал за национальную команду Англии.

Нападающий Ливерпуля, у которого также имеются нигерийские корни, появился на поле на 75-й минуте товарищеского матча против Бразилии, заменив Джейми Варди.

Товарищеский матч между сборными Англии и Бразилии завершился со счетом 0:0.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Viber и Twitter.