Нападающий Ливерпуля Доминик Соланке дебютировал за национальную сборную Англии в товарищеском матче против Бразилии.
Доминик Соланке в борьбе против бразильцев, Getty Images
14 ноября 2017, 23:59
Доминик Соланке, который недавно помог сборной Англии U-21 обыграть Украину, дебютировал за национальную команду Англии.
Нападающий Ливерпуля, у которого также имеются нигерийские корни, появился на поле на 75-й минуте товарищеского матча против Бразилии, заменив Джейми Варди.
Товарищеский матч между сборными Англии и Бразилии завершился со счетом 0:0.
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