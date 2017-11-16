Англия

"Красные дьяволы" вступили в борьбу за нападающего Фламенго Линкольна.

16-летний бомбардир стал настоящей сенсацией чемпионата мира U-17, на котором он привел сборную Бразилии к бронзовым наградам.

Ранее сообщалось, что на перспективного игрока претендуют Барселона и Реал, однако теперь у испанских грандов появился весьма серьезный конкурент.

По информации Calciomercato, в борьбу за Линкольна включился Манчестер Юнайтед.

Покупка молодого футболиста, которому лишь в декабре исполнится 17 лет, обойдется желающему примерно в 30 млн евро – именно столько хочет выручить за нападающего Фламенго.

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