Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо недоумевает по поводу того, что Арсенал будет отдыхать, когда все остальные будут играть.
Жозе Моуриньо, getty images
16 ноября 2017, 10:46
Жозе Моуриньо ранее выразил мнение, что английским командам сложнее выиграть Лигу чемпионов, а также свое недовольство по поводу того, что сборная Англии задействовала Фила Джонса. Не обошел Особенный стороной и тему рождественского календаря.
"Есть вещи, с которыми можно спорить. Есть вещи, которые можно обсуждать. Есть вещи, с которыми можно не согласиться. И есть вещи, когда слов просто нет", — цитирует Моуриньо The Mirror.
"Вот, например, один из таких случаев. Вероятно, вам придется со мной согласиться. Как считаете, это нормально, что Арсенал сыграет 22-го и 28 декабря? Думаете, это возможно? Знаете, я желаю Арсеналу счастливого Рождества, потому что он-то будет праздновать, пока другие будут играть с 23-го и 26-го".
МЮ сыграет 23-го декабря с Лестером на выезде, а затем дома 26-го против Бернли и 30-го с Саутгемптоном. Ман Сити – против Борнмута (23.12, дома), Ньюкасла (27.12, выезд) и Кристал Пэлас (31.12, выезд). Арсенал же примет дома Ливерпуль 22-го числа и 28-го сыграет против Кристал Пэлас (на выезде, но в Лондоне).
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