Англия

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо недоумевает по поводу того, что Арсенал будет отдыхать, когда все остальные будут играть.

Жозе Моуриньо ранее выразил мнение, что английским командам сложнее выиграть Лигу чемпионов, а также свое недовольство по поводу того, что сборная Англии задействовала Фила Джонса. Не обошел Особенный стороной и тему рождественского календаря.

"Есть вещи, с которыми можно спорить. Есть вещи, которые можно обсуждать. Есть вещи, с которыми можно не согласиться. И есть вещи, когда слов просто нет", — цитирует Моуриньо The Mirror.

"Вот, например, один из таких случаев. Вероятно, вам придется со мной согласиться. Как считаете, это нормально, что Арсенал сыграет 22-го и 28 декабря? Думаете, это возможно? Знаете, я желаю Арсеналу счастливого Рождества, потому что он-то будет праздновать, пока другие будут играть с 23-го и 26-го".

МЮ сыграет 23-го декабря с Лестером на выезде, а затем дома 26-го против Бернли и 30-го с Саутгемптоном. Ман Сити – против Борнмута (23.12, дома), Ньюкасла (27.12, выезд) и Кристал Пэлас (31.12, выезд). Арсенал же примет дома Ливерпуль 22-го числа и 28-го сыграет против Кристал Пэлас (на выезде, но в Лондоне).

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