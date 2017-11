Англия

Главный тренер Арсенала Арсен Венгер рассказал об ожиданиях от матча против Тоттенхэма.

"Дерби Северного Лондона – важнейшие матчи сезона, мы хотим в них только побеждать. Мы очень хорошо играем на своем поле. Думаю, это может сыграть решающую роль", — передает слова Венгера Four Four Two.

"Тоттенхэм – хорошая команда, но я считаю, что у Арсенала достаточно мастерства и умений, чтобы обыграть их.

Мы должны дать ответ на вопрос "Кто сильнейший клуб северного Лондона?", а единственный способ сделать это - победить на футбольном поле. Имеем хорошую возможность доказать, что мы сильнее Тоттенхэма", – сказал Венгер.

Матч Арсенала с Тоттенхэмом пройдет в субботу, 18 ноября. Начало поединка в 14:30 по киевскому времени.

