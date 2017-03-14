Франция

Спортивный директор Антонио Кордон работает в Монако меньше года, но уже успел кардинально изменить клуб из княжества.

Монако – город элитарный. Он наполнен шикарными особняками мультимиллионеров, а за аренду двухкомнатной квартиры вам тут придется платить не меньше 8 тысяч евро в месяц. Сами апартаменты будут стоить, в лучшем случае, миллиона два евро. Цена квадратного метра тут настолько высока, что и мечтать не следует о множестве футбольных полей. Стадион Луи II выглядит великолепно, но бывает полон лишь несколько раз за сезон, если все складывается хорошо.

Ла Турби – это маленькая деревушка рядом с Монако, которая дала имя спортивному клубу. Это многофункциональное, совершенное сооружение, где было все. Особенно холод. Серые и бледно-коричневые цвета преобладали в раздевалках. Никаких вам эмблем клуба, никаких легенд, никаких посланий. Кордон был невероятно удивлен этим. Одним из первых мер, которые принял в клубе наш герой, стало придание образа тренировочной базе, размещение различных посылов в раздевалках и утверждение красно-белой цветовой гаммы.

В 2011 году российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев, обогатившийся в эпоху перестройки, приобрел клуб. Даже несмотря на то, что развод обошелся ему в 550 млн евро, он не прекратил свою благотворительную деятельность. Каждый год Рыболовлев жертвует миллионы евро на благотворительность, являясь одним из самых щедрых филантропов среди магнатов. Дочь Дмитрия – менеджер и болельщик команды, но клубом управляет Вадим Васильев, который занимает должность исполнительного директора. После того, как в клубе поняли, что огромные траты денег на покупку звезд не дают результата, руководство решило пойти иным путем. Ради этого они и пригласили испанца Антонио Кордона.

Кордон прошлым летом сменил Луиша Кампоса, португальского тренера, который работал с Жозе Моуриньо в Реале. Несмотря на то, что Луиш был спортивным директором, он любил сидеть на тренерской скамье и давать инструкции перед Леонарду Жардимом. Но с тех пор это изменилось. Появление Кордона дало глоток свежего воздуха. Испанец организовал структуру клуба, дал больше возможностей внутреннего роста и наладил коммуникацию между всеми отделениями. Некоторые он усилил, применяя испанскую методику.

Так произошло в случае с испанским диетологом Хуанхо Морильясом. Питание стало важным аспектом в Монако, ведь теперь в клубе понимают, что оно напрямую влияет на выступления футболистов. На практике Морильяс действует не только на клубной кухне. Он пребывает в непрерывном контакте с семьями игроков. Не будет чем-то необычным увидеть, как он дома у футболиста ужинает с его семьей или объясняет девушке игрока, из чего должен состоять рацион.

Для скаутинга и анализа соперников Кордон нанял Диего Переса (работал с Пако Хемесом в Райо Вальекано) и Дарио Друди – аргентинца, которого знал еще по Вильярреалу. Одной из величайших инноваций стало использование "внедрений" в скаутинге. Теперь скауты клуба живут в той стране, которую просматривают и работают эксклюзивно для клуба. "Это более интересный подход. Таким образом мы получаем более полные данные напрямую, у нас есть практически ежедневные отчеты по каждому игроку, который нас интересует", — объясняет Гордон. Он признает, что клубу пришлось обратить взор на африканский рынок, ведь Лига 1 – "чемпионат, который отлично подходит для африканских игроков". Именно поэтому люди из клуба отправляются в Африку на 6 месяцев – там они путешествуют из страны в страну, чтобы собрать как можно более полный отчет. В случае с Аргентиной, Уругваем, Бразилией и Колумбией клуб располагает такими агентами среди местных жителей.

Одной из проблем во Франции является то, что если клуб подписывает молодых талантов, то в 18 лет они обязательно должны стать частью первой команды. Скаут-менеджер получает все отчеты и фильтрует их. Потом выделяются интересные игроки, за развитием которых начинают следить еще более пристально. Если футболист соответствует требованиям – его подписывают.

Клубная инфраструктура тоже растет. Камеры на всех тренировках, кабинеты для анализа и постоянная связь между Ла Турби и различными подразделениями клуба – вот что появилось в Монако. "Мы должны работать как команда. Для этого нам нужна постоянная коммуникация, все сотрудники обязаны ощущать себя частью коллектива и вносить свой вклад в успехи команды", — рассказывает Кордон. Антонио в прошлом декабре организовал матч между тренерами и сотрудниками клуба, чтобы повысить гармонию между подразделениями. Утро закончилось барбекю для сотрудников всех подразделений клуба, что тоже вызвало у них приятное удивление.

Этот обновленный Монако постарается выбить Ман Сити из Лиги чемпионов, обставить богатейший ПСЖ в борьбе за чемпионство во Франции и попасть в историю французского футбола благодаря новой философии игры, основанной на необычном использовании схемы 4-4-2. Посмотрим, получится ли это у клуба с российскими деньгами и испанским умом.

Пабло Гарсия Куэрво, Marca