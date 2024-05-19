Завершилися ще п'ять поєдинків 9 туру другої частини сезону у другому дивізіоні України.
Гравці Буковини святкують взяття воріт, скріншот із трансляції ПФЛ
19 травня 2024, 17:32
У рамках дев'ятого туру другої частини сезону-2023/24 в українській Першій лізі у неділю, 19 травня, відбулися п'ять матчів групи вибування.
Діназ і Металіст не виявили сильнішого, так і не зумівши порадувати глядачів результативними ударами.
Діназ — Металіст 0:0
Тернопільська Нива дивом врятувала заліковий бал у виїзному протистоянні з Черніговом.
Чернігів — Нива (Тернопіль) 3:3
Голи: Федосов, 29, 75, Безгубченко, 59 — Кицун, 8, Різник, 90+3, Хруставка, 90+4
Кремінь мінімально здолав Хуст, продовживши свою домашню серію без поразок до 5-ти поєдинків.
Кремінь — Хуст 1:0
Гол: Сидоренко, 68
Буковина виявилась сильнішою за Гірник-Спорт у результативному протистоянні.
Гірник-Спорт — Буковина 2:3
Голи: Мороз, 33, Гора, 68 — Дворовенко, 29, Бодня, 60, Новотрясов, 70
Металург перервав свою 9-матчеву серію з поразок у домашньому матчі проти Поділля.
Металург — Поділля 1:0
Гол: Хуссін, 82 (пен.)