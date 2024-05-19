Украина: Вторая лига

Завершилися ще п'ять поєдинків 9 туру другої частини сезону у другому дивізіоні України.

У рамках дев'ятого туру другої частини сезону-2023/24 в українській Першій лізі у неділю, 19 травня, відбулися п'ять матчів групи вибування.

Діназ і Металіст не виявили сильнішого, так і не зумівши порадувати глядачів результативними ударами.

Діназ — Металіст 0:0

Тернопільська Нива дивом врятувала заліковий бал у виїзному протистоянні з Черніговом.

Чернігів — Нива (Тернопіль) 3:3

Голи: Федосов, 29, 75, Безгубченко, 59 — Кицун, 8, Різник, 90+3, Хруставка, 90+4

Кремінь мінімально здолав Хуст, продовживши свою домашню серію без поразок до 5-ти поєдинків.

Кремінь — Хуст 1:0

Гол: Сидоренко, 68

Буковина виявилась сильнішою за Гірник-Спорт у результативному протистоянні.

Гірник-Спорт — Буковина 2:3

Голи: Мороз, 33, Гора, 68 — Дворовенко, 29, Бодня, 60, Новотрясов, 70

Металург перервав свою 9-матчеву серію з поразок у домашньому матчі проти Поділля.

Металург — Поділля 1:0

Гол: Хуссін, 82 (пен.)