Германия

Полузащитник немецкого Хоффенхайма Стивен Цубер заключил с клубом новое трудовое соглашение.

Стоит отметить, что 25-летний хавбек защищает цвета сине-белых с лета 2014 года, а его предыдущий контракт был рассчитан до лета 2018 года.

Как сообщает официальный сайт Хоффенхайма, Цубер поставил свою подпись под новым трудовым соглашением, которое рассчитано до 2020 года.

В текущем сезоне швейцарец отыграл за сине-белых во всех турнирах 9 матчей, отметившись 2 забитыми мячами.