Полузащитник немецкого Хоффенхайма Стивен Цубер заключил с клубом новое трудовое соглашение.
Стивен Цубер, achtzehn99.de
25 января 2017, 20:23
Стоит отметить, что 25-летний хавбек защищает цвета сине-белых с лета 2014 года, а его предыдущий контракт был рассчитан до лета 2018 года.
Как сообщает официальный сайт Хоффенхайма, Цубер поставил свою подпись под новым трудовым соглашением, которое рассчитано до 2020 года.
В текущем сезоне швейцарец отыграл за сине-белых во всех турнирах 9 матчей, отметившись 2 забитыми мячами.