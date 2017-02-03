Германия

Универсал мюнхенской Баварии Джошуа Киммих не поможет своей команде в ближайшем матче.

О проблемах со здоровьем Киммиха на сегодняшней пресс-конференции поведал наставник Баварии Карло Анчелотти.

"Киммих простудился и не поможет нам на этих выходных", — сказал Анчелотти.

В субботу Бавария в родных стенах сразится с Шальке в рамках 19-го тура Бундеслиги.

В текущем сезоне Киммих провел за Баварию 15 матчей в чемпионате Германии, забил 4 гола и отдал 1 ассист.