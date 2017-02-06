Вингер Баварии Дуглас Коста раздумывает над сменой клубной прописки.
ДУГЛАС КОСТА, FOXSPORTS.COM
06 февраля 2017, 14:13
"У меня есть предложения от крупных европейских клубов, а также из Поднебесной. Но на данный момент я сосредоточен на выступлениях за Баварию и хочу выигрывать титулы", — сказал Коста в интервью Bild.
"Мне нравится мой нынешний клуб и сейчас я мечтаю о победе в Лиге чемпионов и Золотом мяче. Однако когда текущий сезон подойдет к концу, я рассмотрю все предложения".
Напомним, Коста перебрался в Баварию в 2015 году из донецкого Шахтера.
В текущем сезоне на его счету 3 гола и 3 результативные передачи в 14-ти поединках за Баварию.