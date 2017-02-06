Германия

Вингер Баварии Дуглас Коста раздумывает над сменой клубной прописки.

"У меня есть предложения от крупных европейских клубов, а также из Поднебесной. Но на данный момент я сосредоточен на выступлениях за Баварию и хочу выигрывать титулы", — сказал Коста в интервью Bild.

"Мне нравится мой нынешний клуб и сейчас я мечтаю о победе в Лиге чемпионов и Золотом мяче. Однако когда текущий сезон подойдет к концу, я рассмотрю все предложения".

Напомним, Коста перебрался в Баварию в 2015 году из донецкого Шахтера.

В текущем сезоне на его счету 3 гола и 3 результативные передачи в 14-ти поединках за Баварию.