Германия

Полузащитник Лейпцига Эмиль Форсберг пролонгировал действующее соглашение со своим клубом.

Как информирует официальный твиттер Лейпцига, Форсберг поставил подпись под соглашением, срок действия которого истечет летом 2022 года.

Отметим, что старый контракт 25-летнего шведа был рассчитан до лета 2021 года.

Напомним, Форсберг выступает за Лейпциг с 2015 года. Ранее он защищал цвета Мальме и Сундсвалля.

В текущем сезоне Форсберг провел за Лейпциг 15 матчей в чемпионате Германии, забил 5 голов и отдал 9 ассистов.