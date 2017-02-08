Полузащитник Лейпцига Эмиль Форсберг пролонгировал действующее соглашение со своим клубом.
Эмиль Форсберг, twitter.com/DieRotenBullen
08 февраля 2017, 17:39
Как информирует официальный твиттер Лейпцига, Форсберг поставил подпись под соглашением, срок действия которого истечет летом 2022 года.
Отметим, что старый контракт 25-летнего шведа был рассчитан до лета 2021 года.
Напомним, Форсберг выступает за Лейпциг с 2015 года. Ранее он защищал цвета Мальме и Сундсвалля.
В текущем сезоне Форсберг провел за Лейпциг 15 матчей в чемпионате Германии, забил 5 голов и отдал 9 ассистов.