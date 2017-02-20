Германия

Форвард Антони Модест будет выступать в Кельне до конца сезона.

Кельн отказался продавать своего форварда Антони Модеста в середине сезона в Китай. Об этом сообщает Bild.

"Мы не станем рисковать результатами команды из-за денег. Модест очень важен для нашего клуба", — заявил спортивный директор Кельна Йорг Шмадтке.

По информации издания, неизвестный клуб из Китая готов был заплатить за лидера атаки Козлов 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Модест забил 17 голов в 21 матче.