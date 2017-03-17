Германия

Тренер Бундестима Йоахим Лев вызвал двух новичков и напоследок — Лукаса Подольски.

Сборная Германии 22 марта сыграет товарищеский матч против Англии, а затем 26 марта проведет поединок против Азербайджана в рамках отбора ЧМ-2018.

В составе бундестима два потенциальных дебютанта: вратарь Кельна Тимо Хорн и форвард Лейпцига Тимо Вернер.

Также Йоахим Лев вызвал Лукаса Подольски, который объявил о завершении карьеры в сборной. Ожидается, что нападающий Галатасарая проведет свой 130-й матч за бундестим против Англии, после чего попрощается с командой, с которой выиграл чемпионат мира 2014 года.

Вратари: Мануэль Нойер (Бавария), Бернд Лено (Байер), Марк-Андре тер Штеген (Барселона, Испания), Тимо Хорн (Кельн).

Защитники: Шкодран Мустафи (Арсенал, Англия), Йонас Гектор (Кельн), Бенедикт Хеведес (Шальке), Матс Хуммельс, Джошуа Киммих (оба — Бавария), Антонио Рюдигер (Рома, Италия), Никлас Зюле, Себастьян Роде (оба — Хоффенхайм).

Полузащитники: Сами Хедира (Ювентус, Италия), Юлиан Дракслер (ПСЖ, Франция), Тони Кроос (Реал, Испания), Месут Озил (Арсенал, Англия), Эмре Джан (Ливерпуль, Англия)Юлиан Вайгль (Боруссия Д), Лерой Сане (Манчестер Сити, Англия), Юлиан Брандт (Байер).

Нападающие: Андре Шюррле (Боруссия Д), Лукас Подольски (Галатасарай, Турция), Томас Мюллер (Бавария), Марио Гомес (Вольфсбург), Тимо Вернер (Лейпциг).