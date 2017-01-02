Италия

Ювентус желает подписать хавбека Вольфсбурга Луиса Густаво.

Бьянко-нери долгое время были сконцентрированы на подписании Акселя Витселя из Зенита, однако в последний момент сделка сорвалась – бельгиец решил отправиться в Китай, где будет зарабатывать около 25 млн евро в год.

Поэтому Ювентус решил возобновить свой интерес к хавбеку Вольфсбурга и сборной Бразилии Луису Густаво.

По информации La Stampa, Старая Синьора может предложить Вольфсбургу аренду до конца сезона с правом выкупа. Волки намерены выручить около 15 млн евро за бразильца.

Также в подписании Густаво был заинтересован Интер, однако он перехватил у Ювентуса хавбека Аталанты Роберто Гальярдини, поэтому сейчас именно туринцы лидируют в гонке за Густаво.