Италия

Полузащитник Лацио Лукас Билья остается верен своему клубу и не обращает внимания на выходки болельщиков.

В субботу Лацио дома уступил Кьево 0:1. Капитан команды Лукас Билья был в ярости и стюардам понадобилось силой удерживать его, ведь аргентинец хотел попасть на трибуны.

Сообщается, что причиной такого рвения Лукаса стал плевок в него со стороны фаната клуба.

Игрок молодежной команды Лацио Мамаду Тункара тоже порывался наброситься на фаната, однако и его удержали от этого поступка.

Были некоторые опасения, что инцидент негативно скажется на желании Бильи продлить контракт с Лацио.

Тем не менее, La Gazzetta dello Sport утверждает, что Лукас не намерен принимать во внимание этот инцидент и подпишет новое соглашение. Контракт будет действовать до июня 2021 и по нему Билья будет получать 2,8 млн евро за сезон.