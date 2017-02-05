Италия

Главный тренер Палермо Диего Лопес уверен, что победа в сегодняшнем матче против Кротоне может стать для команды важным шагом на пути к выживанию в Серии А.

В прошлом туре Лопес дебютировал у руля Палермо в поединке против Наполи. Игра завершилась со счетом 1:1.

"Я верю в эту команду, верю, что парни могут быть единым целым. Трансферы ради трансферов зимой были лишены смысла. Ситуация у нас сложная, но кадры качественные, я верю в них", — заявил Лопес.

"Мы можем использовать различные схемы, характеристики ребят это позволяют. Можем и играть 4-2-3-1".

"В игре против Кротоне нужно побеждать, учитывая ситуацию в таблице. Мы должны возродить разговоры о выживании".

"Я желаю видеть уверенную в себе команду, которая знает, что может стать лучше. Такую, как была в Неаполе. Против того же Наполи мы могли бы завершить парочку контратак получше".

После 22 игр у Палермо 11 очков и 19-е место в турнирной таблице. Кротоне имеет матч в запасе и опережает Островитян на 2 пункта.