Италия

По-прежнему остается неясным будущее тренера Паулу Соузы в Фиорентине.

Слухи об уходе Соузы из Фиорентины появились еще летом минувшего года. Осенью стало известно, что Паулу может перебраться в Ювентус, тогда как руководство Фиалок не намерено удерживать наставника.

Как информирует издание La Nazione, что вопрос об уходе Соузы еще не решен. Согласно источнику, будущее специалиста во Флоренции в главной мере зависит от результатов команды в ближайших матчах.

В трех предстоящих поединках Серии А Фиорентина сразится с Миланом, Торино и Аталантой, и именно эти поединки наверняка будут иметь для команды решающее значение.

Также отмечается, что в случае успеха команды в этих матчах, руководство клуба предложить Соузе продлить контракт еще на год.

На данный момент Фиалки с 40 очками располагаются на 8-м месте в турнирной таблице Серии А.