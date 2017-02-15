Италия

Опытный специалист Зденек Земан может вновь стать тренером Дельфинов.

Напомним, что вчера из-за неудачных результатов пост тренера Пескары покинул Массимо Оддо.

После 24-х туров в Серии А в активе Дельфинов последнее место и всего 9 очков с отставанием в 13 пунктов от спасительной 17-й строчки.

По данным издания Sky Sport Italia, президент Пескары Даниэле Себастиани сегодня встретится с Земаном и постарается убедить его вернуться на должность тренера.

Напомним, что 69-летний чешский наставник возглавлял Дельфинов в сезоне 2011/12, но нынче находится без работы после ухода из Лугано минувшим летом.