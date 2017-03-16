Италия

Новым владельцем итальянского ФК Комо стала Акосуа Пуни Эссьен, которая приходится женой экс-хавбеку Челси и сборной Ганы Майклу Эссьену.

Комо сейчас выступает в третьем по силе дивизионе чемпионата Италии. Клуб продавался на аукционе. Победителем стала Акосуа Пуни Эссьен, которая заплатит за Комо 237 тысяч евро.

В сделку не включена тренировочная база клуба, а также бренд Calcio Como, из-за чего клуб теперь будет называться ФК Комо.

Госпожа Эссьен заявила, что она "горда стать частью клуба со 100-летней историей".

Муж Акосуа пока что не будет играть за Комо – ранее на этой неделе он подписал контракт с индонезийским Персиб Бандунг.

Комо идет на 7-м месте в Лиге и попытается зацепиться за плей-офф, в котором будет разыграна путевка в Серию В.