Німець поки не збирається повертатися на тренерський місток.

Колишній керманич Боруссії Дортмунд та Ліверпуля Юрген Клопп висловився про можливість повернутися до тренерської діяльності. Його слова наводить The Athletic.

«Я знаю, що можу тренувати футбольну команду, але це не означає, що я маю займатися цим до останнього дня. Я хотів зайнятися чимось іншим.

Red Bull дав мені можливість знайти роль, яку ми крок за кроком визначали разом. Я в такому стані, коли мене повністю влаштовує те, де я перебуваю. Я не хочу бути десь ще.

Я познайомився з багатьма людьми, яких я раніше не знав. Я побував на багатьох ділових зустрічах і вивчив слова, яких раніше не знав.

Це хороший час. За рік я набув п'яти років досвіду», – сказав Клопп.

На даний момент Юрген Клопп обіймає посаду глобального керівника футбольного напрямку компанії Red Bull.