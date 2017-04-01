Италия

Состоялись два матча 30-го тура итальянской Серии А.

Дубль Джеко принес Роме домашнюю победу над Эмполи, а Лацио, уступая по ходу матча, удалось взять три очка на выезде у Сассуоло.

Рома — Эмполи 2:0

Голы: Джеко, 12, 56

Рома: Щесны — Манолас, Фасио (Жуан, 85), Рюдигер — Перес, Паредес, Наингголан, Руй — Салах, Джеко (Тотти, 73) — Перотти (Гренье, 62)

Эмполи: Скорупски — Лаурини, Весели, Барба (Чосич, 77), Паскуаль — Кроче, Бухель, Крунич — Эль-Каддури (Маккароне, 73) — Тиам, Марилунго (Тельо, 58)

Предупреждение: Крунич



Сассуоло — Лацио 1:2

Голы: Берарди, 26 (пенальти) — Иммобиле, 42, Консильи, 83 (автогол)

Сассуоло: Консильи — Лирола, Каннаваро, Ачерби, Дель'Орко — Пеллегрини, Аквилани, Миссироли (Дункан, 64) — Берарди, Дефрель (Матри, 70), Политано (Рагуза, 85)

Лацио: Стракоша — Габаррон, Де Врей, Худт (Лукаку, 58), Раду — Пароло, Билья, Милинкович-Савич — Андерсон (Ломбарди, 79), Иммобиле, Лулич (Кейта, 58)

Предупреждения: Пеллегрини, Лирола — Лулич, Стракоша, Худт, Кейта