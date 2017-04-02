Италия

Наставник Пескары Зденек Земан дал комментарий по итогам матча с россо-нери.

Сегодня на домашнем стадионе Пескара отобрала очки у Милана, прервав собственную серию из пяти поражений подряд.

Матч завершился со счетом 1:1, при этом оба мяча были забиты игроками Милана. Счет в поединке открыл Габриэль Палетта, пас от которого не смог принять Джанлуиджи Доннарумма, в результате чего Габриэль стал автором автогола. Ничью же для Милана спас Марио Пашалич.

По словам Земана, результатом он доволен ввиду того, какой соперник противостоял его команде.

"Мы играли против элитной команды – Милана, а потому результат меня порадовал".

"Мы старались демонстрировать свою игру, и моментами нам это удавалось. Мне жаль лишь из-за того, что мы не довели до гола некоторые очень опасные контратаки".

"Наши возможности ограничены, но сегодня команда упорно билась и взяла один пункт в матче с Миланом. Мы прогрессируем, показываем более качественную игру и улучшаем свой стиль футбола. Нельзя научиться этим вещам за день".

"Пока у нас будут математические шансы, мы должны продолжать верить в то, что сможем остаться в Серии А. Люди не ожидают от нас многого, но мы хотим попробовать. Стадион был полон сегодня, и, надеюсь, болельщики получили удовольствие", — сказал Земан.

В данный момент Пескара располагается на 20-ой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в активе 12 очков после 29-ти поединков.