Италия

Football.ua разбирает, как экс-харьковчанин покоряет Серию А

Прохладный октябрьский вечер. Львов, стадион Украина. Карпаты, вдохновленные масштабным фаер-шоу своих ультрас и ревом почти 20-тысячной аудитории, дают бой заезжим фаворитам из Металлиста. Атаки хозяев зелено-белыми волнами накатывают на ворота Александра Горяинова, харьковчане с трудом держатся. Львовский пыл на 22-й минуте остужает Алехандро Гомес: мяч после его удара из-за штрафной идеально ввинчивается в девятку! Металлист выигрывает 2:0 и проходит дальше в Кубке Украины-2013/14.

Так Гомес забивал за Металлист

Спустя три года миниатюрный, но кряжистый (165 см, 68 кг) аргентинец станет лидером сенсационной Аталанты и одним из наиболее ярких игроков Серии А. Вернувшись в итальянский чемпионат, Гомес оказался в своей тарелке. В 2010-13 годах он уже выступал на "сапоге" за Катанью и делал это более чем успешно: 106 матчей, 16 голов и интерес со стороны таких клубов, как Интер, Фиорентина и Атлетико – Металлист обошел столь именитых конкурентов благодаря настойчивости и, чего там, внушительной сумме личного контракта.

В Бергамо Гомес сумел максимально раскрыться. Дебютный сезон в Аталанте ушел на притирку: первый мяч за бергамских "нерадзурри" Папу (это детское прозвище закрепилось за ним и поныне) забил только в 18-м матче. Следующий сезон, 2015/16, оказался куда успешнее: 7 голов и 9 ассистов. Пресса накануне чемпионата Европы даже обсуждала возможную натурализацию Гомеса, ведь за взрослую сборную Аргентины он не был заигран, а в мае 2016-го получил итальянское гражданство. Сам Алехандро публично высказывал желание играть за Скуадру адзурру, и очень может быть, что к данной теме еще вернутся – в этом сезоне Гомес невероятно крут!

Катализатором прогресса стало назначение в Аталанту Джан Пьеро Гасперини, умеющего ставить атакующий футбол и знатного любителя расстановки 3-4-3, идеально подходящей Гомесу, тяготеющему к месту левого крайнего нападающего. Более того, в обновившейся команде, делающей ставку на перспективную молодежь, 28-летний Гомес (15 февраля ему исполнилось 29 лет) стал эдаким "дядькой", ведущим одноклубников за собой. Алехандро на правах лидера получил свободу действий, его лишили необходимости отрабатывать в защите, зато впереди он отвечает за креатив. Схему Аталанты часто рисуют как 3-4-2-1 или даже 3-5-2, формально оправляя аргентинца в нападение. Разгадка проста: Гомеса тяжело увязать с одной позицией. Он где-то на левом фланге, а на самом деле – повсюду.

Обратимся к статистике, она тут крайне показательна. Гомес – это удар, благо ему удобно смещаться в центр и завершать момент рабочей правой. По воротам он бьет в среднем 3,3 раза за игру, это лучший показатель в команде и 8-й в чемпионате. Гомес – это дриблинг. Он обводит соперника в среднем 2,4 раза за матч, это снова-таки №1 в Аталанте, а в Серии А круче Папу только Фелипе Андерсон и ныне серьезно травмированный Джакомо Бонавентура. Гомес – это пас. Ключевых передач у него 2,5 за игру – как вы догадались, что он снова лучший у бергамаски? В итальянском чемпионате круче Гомеса пасует только Мохамед Салах. Наконец, есть показатель, где Гомес — №1 во всей Италии. Это средний рейтинг на сайте whoscored.com, скрупулезно оценивающем каждое действие игроков во всех матчах чемпионата. Да-да, экс-игрок Металлиста сейчас эффективнее Дибалы, Мертенса, Белотти и других звезд!

Первые месяцы 2017 года – пик карьеры Алехандро. С января по начало апреля он поразил ворота соперников уже 11 раз, чаще любого другого игрока Серии А! На его счету три дубля и хет-трик в ворота Дженоа, которую Аталанта разбила в гостях со счетом 5:0. Даже кошмарный выезд на Джузеппе Меацца (1:7 от Интера) не занесешь аргентинцу в пассив. Молодая команда Гасперини тогда выдала худший свой матч. Будущий ювентини Кальдара словно растворился на поле, теряя из виду ошалевшего Икарди, дебютант сборной Италии Спинаццола напрочь проиграл дуэль Кандреве, а голкипер Бериша отразил всего один удар в створ. Не унывал только Гомес, благодаря активности которого поверженная Богиня умудрилась превзойти Интер по владению мячом и количеству угловых. Когда Аталанта, удивительно быстро отойдя от разгрома, выиграла два следующих матча с общим счетом 8:0, Алехандро снова был лучшим.

Так он "зажигает" в Аталанте

Вернемся к началу. В прекрасном бразило-аргентинском Металлисте Гомес, увы, не заиграл. Отдельные проблески вроде гола Карпатам демонстрировали его талант, но не формировали общую картину. Причин тому много, в том числе сложности адаптации в Украине и колючий характер Алехандро, выходца из бедного квартала Буэнос-Айреса. Главная же из них – он приехал в Харьков невовремя. Гомеса брали под Лигу чемпионов, однако Металлист угодил под еврокубковую дисквалификацию, а через полгода начал валиться в небытие. В Аталанте Папу на своем месте, и не факт, что ему стоит менять клуб на более амбициозный. Искушение попробовать себя на новом уровне велико, и интерес к Гомесу немалый, но сумеет ли Алехандро так же феерить вне той свободной модели, которую Гасперини использует в Бергамо? Где еще он сможет играть настолько главную роль?