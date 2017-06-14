Италия

Полузащитник Ювентуса Марио Лемина имеет несколько предложений от других клубов.

Габонский полузащитник Марио Лемина может покинуть Ювентус. Игрок имеет статус запасного и получает мало игрового времени.

Главным претендентом а игрока является Валенсия, но у Летучих Мышей есть конкуренты из Англии. Речь идет об Арсенале и Эвертону, который с недавних пор также активизировал свой интерес.

Сам Лемина готов сменить обстановку, чтобы играть в основном составе. Ювентус рассчитывает получить за полузащитника 18-20 миллионов евро.

Ранее Ювентус согласовал контракт с Дугласом Костой и готов заплатить Баварии до 45 млн евро