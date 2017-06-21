Италия

Старая Синьора озвучила цену на полузащитника Хуана Куадрадо.

Колумбийский хавбек провел в составе бьянко-нери два сезона, после чего Ювентус воспользовался опцией в контракте игрока и в конце мая выкупил его у лондонского Челси за 20 млн евро.

Тем не менее, главный тренер Старой Синьоры Массимиллиано Аллегри согласен расстаться с Куадрадо для того, чтобы получить дополнительные средства на покупку Дугласа Косты из Баварии и Федерико Бернардески из Фиорентины.

За 29-летнего полузащитника Ювентус хочет выручить не менее 30 млн евро.

В завершившемся сезоне Куадрадо отличился 2-мя голами и 6-ю результативными передачами в 30-ти матчах Серии А.