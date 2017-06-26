Италия

Ювентус предложит 15 миллионов евро за хавбека ПСЖ.

Как сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Équipe, за французского хавбека Старая Синьора готова предложить 15 млн евро.

Отметим, что Матуиди является альтернативным вариантом хаву Севильи Стивену НЗонзи, ведь трансфер последнего в туринский клуб, скорее всего, сорвался.

Контракт Блеза с ПСЖ истекает уже следующим летом.

В завершившемся сезоне Матуиди сыграл 52 матча за ПСЖ, забив 7 голов и отдав 7 ассистов.