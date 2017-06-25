Испания

Севилья еще раз предупредила Ювентус и Атлетико, что не намерена снижать цены на полузащитника Стивена Нзонзи и форварда Витоло.

Ювентус уже давно согласовал со Стивеном Нзонзи условия личного контракта, однако нежелание Севильи идти на уступки и снизить цену на француза с 40 до 30 миллионов евро не дает футболисту перебраться в Старую Синьору. В аналогичном положении находится Атлетико, которому приглянулся Витоло.

"Продажа Нзонзи и Витоло не входит в наши планы, — заявил спортивный директор Севильи Оскар Ариас в интервью Estadio Deportivo. — Естественно, на трансферном рынке хорошее предложение может изменить планы клуба. Но мы не намерены с восторгом принимать первое попавшееся. Мы не благотворительная организация, и не собираемся помогать кому-то реализовать свои планы в ущерб себе. Если мы говорим Ювентусу, что Нзонзи стоит 40 миллионов евро, значит не отдадим его дешевле. То же самое касается Атлетико и его попыток сбить цену на Витоло".

Хорошо сказано! Однако почему тогда сама принципиальная Севилья продолжает упрашивать Интер сбросить цену на Стевана Йоветича или ведет переговоры с теми же Змеями об "оптовой цене", если приобрести сразу и Йоветича и Эвера Банегу?